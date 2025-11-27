イースト・ベンガルは、インドのナレンドラ・モディ首相に書簡を送ったかつて清水エスパルスなどでプレーした日本人FW指宿洋史は、今年9月にインド1部リーグの強豪イースト・ベンガルに加入した。新天地での活躍が期待されたが、予想しないハプニングに見舞われているようだ。複数のメディアがインドのリーグそのものが危機的状況にあると報じている。米スポーツ専門局「ESPN」によると、インド・スーパーリーグ（ISL）は大会