警察によりますと、26日午後7時ごろ、福岡市博多区東月隈の路上で、右折してきたライトバンに歩いていた女性がはねられました。はねられたのは、近くに住む友広美枝子さん（77）で意識不明の状態で病院に搬送され、その後、死亡が確認されました。ライトバンを運転していたのは、自営業の65歳の男性で、ケガはありませんでした。現場は、信号機も横断歩道もない道路で、男性は警察に対し「右折したら歩行者に接触した」と話してい