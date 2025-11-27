ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTの映画第3弾『BE:the ONE -START BEYOND DREAMS-』が、2026年2月6日に全国公開されることが27日、発表された。それに合わせ、ティザービジュアル、特報、プロデューサー・SKY-HIからのコメントが公開された。【ライブ写真】超満員の会場で…観客を沸かせるBE:FIRST本作は、アジア、ヨーロッパ、北米など全12都市をめぐるグループ初となるワールドツアー『Who is BE:FIRST?-』に完全密着した