【増田俊也 口述クロニクル】【前回を読む】（61）「常に時代の最先端を行きたい。そこに年齢は関係ない」作家・増田俊也氏による新連載スタート。各界レジェンドの生涯を聞きながら一代記を紡ぐ口述クロニクル。第1弾は写真家の加納典明氏です。◇◇◇増田「カメラのことをお聞きしたので、自動車についてもぜひ聞かせてください。これまで50台所有したっていうのは、やっぱり夢のある話ですから」加納「うん。車