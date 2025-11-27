千葉テレビでは『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』を毎週木曜午後5時15分から放送中。27日には、ドン40話「キケンなあいのり」が放送される。【動画】志田こはくが登場した『ゴジュウジャー』次回予告ファン「すでに違和感なし」犬塚翼（柊太朗）は、力に満ちあふれるドンムラサメに戦いを挑まれる。ムラサメに狙われたらもう終わり…。ソノニ（宮崎あみさ）は、激しく吹っ飛ばされ意識を失った翼にとどめを刺そうとするが…。