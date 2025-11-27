Netflixは、世界中で大ヒットした『花より男子』の原作者・神尾葉子が原作・キャラクター原案・脚本を手がける完全新作アニメーションシリーズ『プリズム輪舞曲』（全20話／1話＝約20分）を、2026年1月15日より世界独占配信すると発表した。アニメーション制作はWIT STUDIO、監督は中澤一登が務める。【動画】『プリズム輪舞曲』予告編本作は、1900年代初頭のロンドンを舞台に、画家を目指す日本人留学生と英国の大貴族の青年