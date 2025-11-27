「睡眠をどのくらいとったときに、自分の調子がいいか」把握していますか？（写真：pearlinheart／PIXTA）仕事を頑張って、自宅でゆっくり休息。その常識、ひっくり返してみませんか？「休養学」を提唱する医学博士で、日本リカバリー協会代表理事の片野秀樹氏は、オフが先・オンが後の「オフファースト」で考えることをすすめています。仕事のために休養時間を圧縮しない「オフファースト」の理念を、『休養マネジメント』より