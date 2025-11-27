国道176号と高速ICをつなぐ「最後の難所」がクリアに兵庫県は、整備を進めていた主要地方道「三田西インター線」のバイパス区間を、2025年12月13日に開通すると発表しました。国道176号と舞鶴若狭自動車道をスムーズに結ぶこの新ルートは、長年の地域課題であった「狭い・危ない」現道区間を回避し、物流の効率化と歩行者の安全確保を同時に実現する道路として期待されています。2月13日に「三田西インター線」開通へ（画像引