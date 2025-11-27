アメリカの首都ワシントンのホワイトハウス近くで銃撃事件が発生し、巡回中の州兵2人が撃たれ重体です。【映像】事件現場の様子26日午後、ホワイトハウスから歩いて5分ほどの地下鉄の駅の付近で銃撃事件が発生し、州兵2人が撃たれました。当局の発表によりますと、州兵2人は重体だということです。また、州兵を撃った容疑者1人が警察によって拘束されていますが、現時点で動機などは不明です。トランプ大統領はフロリダ州