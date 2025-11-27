東京・足立区で住宅が全焼する火事があり、この家に住む小学生の女の子ら4人が病院に搬送されました。【映像】住宅付近で立ち上る白煙（現場の様子）27日午前4時半ごろ、足立区西新井の住宅で「2階から火が見える」と119番通報がありました。ポンプ車など35台が出動し、火は約2時間半後に消し止められましたが、2階建ての住宅160平方メートルが全焼しました。警察などによりますと、この家に住む家族5人のうち、小学生の女