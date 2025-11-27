27日午前7時38分ごろ、熊本県、宮崎県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は熊本県阿蘇地方で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは2.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、熊本県の阿蘇市と南阿蘇村、宮崎県の高千穂町です。【各地の震度詳細】■震度1□熊本県阿蘇市南阿蘇村□宮崎県高千