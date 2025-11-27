【モデルプレス＝2025/11/27】ABCテレビ・テレビ朝日系列で放送中のテレビアニメ「プリキュア」（毎週日曜あさ8時30分〜）より、新たなプリキュアとなる新シリーズのタイトルが解禁。シリーズ第23弾は「名探偵プリキュア！」に決定した。【写真】2025年放送シリーズ、衣装も話題の新プリキュア2人◆新プリキュアは「名探偵プリキュア！」「名探偵プリキュア！」のキャッチフレーズは、「そのナゾ！キュアット解決！」。果たしてど