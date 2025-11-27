木村和久の「新・お気楽ゴルフ」連載◆第56回今年も残すところ、あと少し。月日が経つのは早いものです。さて、今年のゴルフの戦績はどうだったのでしょう？そんなことを過去30年以上やっています。ベストスコアや平均スコアをつけて、「去年より成長した」とか「後退した」とか言ってね。でも、スコア帳を見ると、所詮は80台前半から100ぐらいまでの間の変化なんですよね。数値がいいに越したことはないけれど、ほんの些