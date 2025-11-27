大規模な火災が起きた香港北部・新界地区大埔の高層住宅群＝26日（ロイター＝共同）【香港共同】香港当局は27日午前、北部・新界地区大埔の高層住宅群で26日に起きた大規模火災で、死者が44人になったと発表した。重体は45人。政府トップの李家超行政長官によると、連絡が取れない人は279人に上る。27日も消火活動が続けられたが、犠牲者増加への懸念が高まっている。香港メディアによると、火災に絡み、警察は過失致死容疑で