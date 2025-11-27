都内屈指の一大ターミナル駅である新宿駅と東海道新幹線も乗り入れる小田原駅を結ぶ小田原線をはじめ、湘南エリアに向かう江ノ島線、多摩ニュータウンを走る多摩線、と3路線・計70駅を抱える小田急電鉄。通勤・通学から観光まで2024年度には一日約192万人もの乗客が利用したという、関東圏を代表する私鉄の一つだ。東京都と神奈川県にまたがる3路線の総延長は120.5kmにわたるだけあって、駅周辺の中古マンション価格相場もさまざま