ロボット工学者の石黒浩・大阪大学教授らとの共同プロジェクトだという「ivi house／アイヴィハウス」。科学技術満載の家かと思っていたら、「人の感性を呼び覚まし、住まいと人が共鳴する新しい暮らしの提案」だという。いったい、どんな家なのだろうか？見学する機会を得たので、その経験をレポートしよう。ivi houseは技術より石黒教授の哲学に貫かれた家大阪・関西万博でもパビリオンをプロデュースした石黒浩教授。言わずと知