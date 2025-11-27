¶ÈÀÓ¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥Á¥§¡¼¥ó¡Öñ­»Ò¤Î²¦¾­¡×¤¬¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÃæ²ÚÎÁÍý¥Á¥§¡¼¥ó³¦¤Î¡ÈÅ·²¼Åý°ì¡É¤ËÆ°¤­½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£º£Ç¯11·î¡¢Æ±¥Á¥§¡¼¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë²¦¾­¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢º£¸å5¡Á6Ç¯¤Ç´ØÅì·÷¤Ë100Å¹ÊÞ¤ò¿·¤¿¤Ë½ÐÅ¹¡¢Å¹ÊÞ¿ô¤ò¸½ºß¤Î1.5ÇÜ¤Ë¤¹¤ëÊý¿Ë¤ÈÈ¯É½¡£¤µ¤é¤ËÅìÆüËÜ¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¹¶¤á¤Æ¡¢¸½ºß726¤¢¤ëÅ¹ÊÞ¤ò1000Å¹ÊÞ¤Þ¤Ç³ÈÂç¤µ¤»¤ë·×²è¤À¤È¤¤¤¦¡£Á´¹ñÅª¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¹â¤¤ñ­»Ò¤Î²¦¾­¤À¤¬¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¡ÈÀ¾¹âÅìÄã¡É¤¬²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¡£