「グローバルな製薬会社でありながら、メガファーマとは一線を画すユニークな経営で免疫学領域におけるリーディングカンパニーの地位を確立していく」 ノーベル生理学・医学賞を受賞した坂口志文氏も研究する免疫疾患の領域に特化したベルギー発祥の企業。本来なら自分の体を守る免疫が何らかの理由で異常を来し、体の一部を攻撃してしまう自己免疫疾患は約140疾患あると言われる