桜島の南岳山頂火口で27日午前2時23分に爆発的噴火があり、噴煙が火口から3000mの高さまで上がりました。この爆発で、大きな噴石が南岳山頂火口より300から500mの9合目まで飛散し、多量の噴煙が火口から北東方向（霧島市福山方向）に火山灰が流されました。２７日午前８時までに鹿児島市（桜島）ではやや多量の降灰があり、降灰は宮崎市まで予想されます。 桜島の爆発はことし160回目です。噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中