【韓国】 中銀政策金利（11月）時刻未定 予想2.5%前回2.5%（韓国中銀政策金利) 【ユーロ圏】 ドイツGfK消費者信頼感調査（12月）16:00 予想-23.7前回-24.1（Gfk消費者信頼感) ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（11月）19:00 予想-14.2前回-14.2（ユーロ圏消費者信頼感) ユーロ圏景況感指数（11月）19:00 予想96.9 前回96.8 （景況感指数) 【南アフリカ】