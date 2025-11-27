10:30野口日銀審議委員、金融経済懇談会で挨拶 中国工業企業利益（10月） 14:30野口日銀審議委員、金融経済懇談会で会見 16:00国債市場特別参加者会合（プライマリーディーラー）「最近の国債市場の状況と今後の見通し」 17:00ビルロワドガロー仏中銀総裁、会議出席 20:00デギンドスECB副総裁、会議出席 21:30ECB議事録（10月3日開催分） 28日1:00グリーン英中銀委員、イベン