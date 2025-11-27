気象庁＝東京都港区気象庁は27日、低気圧や前線に向かって流れる暖かく湿った空気と上空の寒気の影響により、北日本から西日本で28日にかけて大気の状態が非常に不安定になる所があるとして、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨やひょうへの注意を呼びかけた。気象庁によると、日本海を東北東から北東へ進む低気圧から延びる前線が、28日にかけて西日本から北日本を通過。また同日には、北日本の上空約5500メートルに氷点