米ドルの紙幣【ニューヨーク共同】26日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比42銭円安ドル高の1ドル＝156円41〜51銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1591〜1601ドル、181円34〜44銭。目立った取引材料に乏しい中、感謝祭の祝日を翌日に控えて、持ち高調整や当面の利益確定を目的とした円売りドル買い注文が優勢だった。