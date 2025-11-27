「あの人の心も体も欲しい！」 大好きな推しと結婚したのに“セックスゼロ”⁉ アラサー女子＆男子の悩みや葛藤、欲望に正直に向き合う “愛”と“性”の冒険譚が開幕！ ★U-NEXTでは独占先行配信が決定★ テレ東では2026年1月7日(水)から、ドラマNEXT「聖ラブサバイバーズ」(毎週水曜深夜24時30分～)を放送することが決定しました。原作は「ホタルノヒカリ