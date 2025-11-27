UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第5節 パリ・サンジェルマンとトットナムの試合が、11月27日05:00にパルク・デ・プランスにて行われた。 パリ・サンジェルマンはクビチャ・クワラツヘリア（FW）、カンタン・ヌジャントゥ（FW）、ブラッドリー・バルコラ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトットナムはランダル・コロムアニ（FW）、リシャルリソン