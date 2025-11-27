子どもが不登校になると、「このままニートになってしまうのでは」と不安になってしまう親も少なくない。将来のことを考えると胸がざわつき、子どもとどう接したらいいのか迷ってしまうこともある。こうした親の悩みに向き合い、具体的なアドバイスを届けているのが池添素さん。池添さんは40年以上にわたり、不登校の子どもとその親4000組以上に寄り添ってきた相談員で、親子の悩みや不安に丁寧に耳を傾け、支え続けてきた。2025年