横浜F・マリノスと日本体育大学が行うスタジアム巡回活動サッカースタジアムで誰もが試合観戦を楽しめるその裏には、安全・安心を守るために尽力する人たちの存在がある。Jリーグ名門、横浜F・マリノスはそのための活動をホームタウンの大学と連携しスタジアムの巡回活動という形で行っている。その実態に迫るとともに、活動がJリーグ全体へ広がっていくために必要なことを関係者に訊いた。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・山