2025年にデビュー40周年を迎えた漫画家・小説家の折原みとさん。20代の頃は中目黒に住み、昼夜を問わず忙しく仕事に打ち込んでいた。30代になってからは、ずっと憧れていた犬との暮らしを湘南でスタート。2024年1月に60歳を迎えてからは、インスタグラム「mito/60代バツなしおひとりさま」を開設したり、Voicyを始めたりと、とてもアクティブな生活を送っている。忙しい日々を送りながらも、60代バツなしおひとりさまとして積極的