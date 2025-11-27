テレビアニメ「プリキュア」シリーズ第23弾のタイトルが、『名探偵 プリキュア』に決定した。【写真】『キミとアイドルプリキュア♪』×「ビアードパパ」がコラボABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネットで毎週日曜8時30分より放送中の「プリキュア」シリーズ。2004年『ふたりはプリキュア』2005年『ふたりはプリキュア Max Heart』2006年『ふたりはプリキュア Splash☆Star』2007年『Yes！プリキュア5』2008年『Yes！プリキュア5