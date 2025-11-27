ジェームズ・キャメロン監督の「アバター」シリーズ第3弾となる映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』より、家族を失ったサリー家が団結し“炎の決戦”へ立ち向かう新映像と日本版ポスターが解禁された。【動画】スペクタクル満載の『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』新映像神秘の星パンドラを愛する先住民のナヴィと、侵略を狙う人類の戦いを描いてきた「アバター」シリーズ。その第3弾となる本作では、パ