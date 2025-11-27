石井杏奈が主演し、上田竜也が共演するドラマNEXT『聖ラブサバイバーズ』（テレビ東京系／毎週⽔曜24時30分）が、2026年1月7日より放送されることが決定した。【写真】『聖ラブサバイバーズ』原作書影原作は『ホタルノヒカリ』『西園寺さんは家事をしない』など、数々の話題作を生み出してきたひうらさとるによる同名作。講談社とpixivが共同で運営する少女・女性向けマンガアプリ「Palcy」にて連載された、恋愛・結婚・