『誰カブキ』の#4が放送。加藤諒が人気女性アーティストの追っかけをしていたことを告白し、さらば青春の光らが「ええ！？」と驚愕するヒトコマがあった。【映像】加藤諒が追っかけをしていた人気女性アーティスト『誰カブキ』は、全身歌舞伎の衣装をまとったゲストが、スタジオに向かって激走。その正体を当てるというクイズ番組。ゲストがバレずに街中を走りきれば賞金を獲得。誰かを当てることができたら、視聴者が賞金を獲