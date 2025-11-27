27日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比440円高の5万120円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 53445.05円ボリンジャーバンド3σ 52380.57円ボリンジャーバンド2σ 51316.08円ボリンジャーバンド1σ 50365.00円一目均衡表・基準線 50251.60円25日移動平均 50120.00円27日夜間取引終値 49650.00円一目均衡表・転換線 49559.0