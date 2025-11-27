27日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比16.5ポイント高の3383.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3432.50ポイントボリンジャーバンド3σ 3392.05ポイントボリンジャーバンド2σ 3383.50ポイント27日夜間取引終値 3355.50ポイント26日TOPIX現物終値 3351.61ポイントボリンジャーバンド1σ 3330.80ポイント5日移動平均 33