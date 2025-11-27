27日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比1ポイント安の684ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 766.31ポイントボリンジャーバンド3σ 748.50ポイント一目均衡表・先行スパン2（雲上限） 746.18ポイントボリンジャーバンド2σ 744.07ポイント75日移動平均 727.75ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲下限） 726