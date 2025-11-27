Íò¥µ¥¤¥É¤ÎÈ¿±þ¤¬°­¤¤¡Ä¡Ä¡ÖÂç»³ÌÄÆ°¤·¤ÆÁÍ°ìÉ¤¡×¤È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¤³¤È¤«¡£11·îÃæ½Ü¡¢¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î½Ð¾ì²Î¼ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¸«¤¿¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢»×¤ï¤ºÅ·¤ò¶Ä¤¤¤À¤Ï¤º¤À¡£»Ê²ñ¤Ë¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢Í­µÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿Íµ¤·ÝÇ½¿Í¤òÈ´Å§¡£ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¤Î¤Ï¡Ö¼ÂÎÏÇÉ¡×¤È¸Æ¤ÓÀ¼¤¬¹â¤¤ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤À¡£¤·¤«¤·¡¢´Î¿´¤Î½Ð±é¼Ô¤È¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤º¼ó¤ò·¹¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Åö½é¤«¤éÌ¾