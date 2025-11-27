「ＳＰＥＥＤ」の島袋寛子が、石垣島でのライブ終わりのショットを公開した。島袋は２６日に自身のインスタグラムを更新。「デジキャメありがとう」と記し、全身ピンクの衣装に身を包んだ自身のショットや、ライブで共演したメンバーとの集合写真を披露した。また、前日の投稿では「この石垣島が年内最後のＬｉｖｅパフォーマンスでしたみんなとたくさん一緒にステージに立てて嬉しい楽しい１年でした！本当にありがとう