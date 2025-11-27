参政党の神谷宗幣代表（48）が26日、国会内での定例会見で、同党の梅村みずほ参院議員（47）を25日付で党のボードメンバー（役員）から解任したと発表した。梅村氏は党の参院国対委員長も辞任。安藤裕参院議員（60）に交代するとした。 【写真】「参政党の女神」と称した梅村みずほ氏の当選を喜ぶ神谷宗幣代表 神谷氏は、梅村氏の解任理由について「党内情報について情報管理をしっかりするようにということで厳