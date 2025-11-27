「元日本人」と言った李登輝総統「シバさん。私は22歳まで日本人だったんです」1994年に台湾の李登輝総統（当時）が作家の司馬遼太郎に会った時に述べた言葉だ。流暢な日本語で台湾統治時代の日本への親しみを訴えた。私も取材で1980年代初め、東京タワー観光に来た年配の台湾人ツアー客らから似たような言葉を聞いた。「東京に来て祖国がこんなに発展したのを見て誇りに思います」1945年8月15日にポツダム宣言を受諾するまで、台