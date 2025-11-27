今年、県立校にもかかわらず海外大学に延べ105名もの合格者を出した学校がある。瀬戸内海に浮かぶ大崎上島にある広島叡智学園だ。吉村薫校長は「いわゆる一般的な家庭に育った“普通”の子どもが多い」という。いったいどんな教育を行っているのか。ライターの鬼頭勇大さんが取材した――。（後編／第2回）撮影＝プレジデントオンライン編集部広島叡智学園 - 撮影＝プレジデントオンライン編集部■なぜ広島の離島の学校が人気なの