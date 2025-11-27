「3、2、1、エンジン点火、ヌリ号が打ち上げられました」。27日午前1時13分、全羅南道高興郡（チョンラナムド・コフングン）の羅老（ナロ）宇宙センター。韓国型ロケット「ヌリ号」が轟音とともに真っ赤な火を吹き出しながら空に向かった。真っ暗な夜空の中で太陽のように周辺を明るくしながら飛び立ったヌリ号は夜空の星のように視野から遠ざかった。韓国宇宙航空庁はこの日、純国内技術で開発されたヌリ号を打ち上げた。当初ヌリ