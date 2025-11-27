アセンションインターナショナルが運営するライフスタイルショップ「HOWMORE LIVING（ハウモア リビング）」に、心躍るクリスマスの季節がやってきました。2025年11月7日(金)より、蔵前本店・丸ビル店・公式Web Storeにて、きらめくデコレーションアイテムから大切な人へのギフトまでが揃うクリスマスフェア「’tis the season」が開催されています。 HOWMORE LIVING「クリスマスフェア ‘tis the season」 開催期