ロンドン大学病院で話をするリーブス英財務相＝26日（AP＝共同）【ロンドン共同】英政府は26日、増税を盛り込んだ予算案を発表した。インフレに伴う賃金上昇が見込まれる中、所得税の課税基準額を2031年まで凍結し、課税額を増やすほか、課税対象者を拡大することが柱。独立機関の英予算責任局は約170万人が増税の対象となり、他の措置も含めて計約260億ポンド（約5兆4千億円）の税収増につながると分析した。政府は所得税の直