OpenAIのGPTシリーズなど「大規模原語モデル（LLM）」への過剰投資とそのバブル化が懸念される中、それとは違う「世界モデル（World Model）」と呼ばれる新方式のAIが注目を浴びている。世界をシミュレーションで学ぶAI世界モデルの技術的詳細は現時点で詳らかにされていない。が、一部の研究者によれば世界モデルとは「重力に代表される自然法則をシミュレーションで学ぶことによって、現実の世界で次に何が起きるかを予測できる