◎全国の天気午前中は晴れるところが多いでしょう。午後は天気が下り坂で、西日本を中心に雨が降り出しそうです。急に強まる雨や落雷、突風にご注意ください。関東も、夜は雨の所がありそうです。お帰りが遅い方は、傘を持っておくと安心です。◎予想最高気温日中は平年を上回るところが多く、西日本は20℃くらいまで上がりそうです。大阪と福岡は19℃でしょう。南風が強まり北陸も気温が上がりそうです。金沢は18℃でしょう。東京