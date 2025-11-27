¹­Åç¸©¤Î¸©Î©Ãæ¹â°ì´Ó¹»¡¢¹­Åç±ÃÃÒ³Ø±à¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£½Õ¡¢±ä¤Ù105Ì¾¤¬³¤³°Âç³Ø¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤Î¤À¡£Á´ÎÀÀ©¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¤Î¼ø¶È¤ò±Ñ¸ì¤Ç¹Ô¤¦°ÛÎã¤Î¸øÎ©¹»¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¿Þ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤«¡£³Ø¹»ÁÏÀß¤ËÂç¤­¤¯¤«¤«¤ï¤Ã¤¿¹­Åç¸©ÃÎ»ö¤ÎÅò¢®±ÑÉ§»á¤Ë¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤Îµ´Æ¬Í¦Âç¤µ¤ó¤¬Ê¹¤¤¤¿¡½¡½¡£¡ÊÁ°ÊÔ¡¿Á´2²ó¡Ë»£±Æ¡á¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¹­Åç¸©ÃÎ»ö¤ÎÅò¢®±ÑÉ§»á¡£ - »£±Æ¡á¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¢£³¤³°Ì¾ÌçÂç¤Ë94¿Í¤â¤Î¹ç