香港の高層住宅で起きた大規模火災で、36人が死亡し、279人と連絡が取れなくなっている。鎮火の見通しはたっておらず消火活動は現在も続いている。香港北部の高層住宅の団地で26日午後発生した火災で、これまでに消防士(37)1人を含む36人の死亡が確認された。また「279人と連絡が取れなくなっている」と香港の李家超長官が未明の会見で明らかにした。現地リポート：あそこにみえるのが火災がおきたマンションです。消火活動が続い