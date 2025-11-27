NHK「ばけばけ」では、小泉八雲をモデルにしたヘブン（トミー・バストウ）が、松江中学校の教師として英語を教えるシーンが描かれている。八雲は、どんな授業をしていたのだろうか。ルポライターの昼間たかしさんが、当時の教え子たちの証言を集めた文献などから史実に迫る――。ギリシャ、レフカダ島のラフカディオ・ハーンの像（写真＝Konstantinos Stampoulis／Geraki／CC-BY-SA-2.5,2.0,1.0／Wikimedia Commons）■八雲は2人目