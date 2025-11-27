HOTEL GROOVE SHINJUKU, A PARKROYAL Hotelは、Yogiboとコラボして「Yogiboコラボレーションルーム」を2026年1月5日から30日まで提供する。客室は61平方メートルの「Premier Suite Twin」。南向きの客室は、リビングエリアに大きな窓と畳スペースを備え、室内にYogiboソファを設置する。宿泊者には「HOTEL GROOVE SHINJUKU Yogibo Neck Pillow Logo」を1滞在につき人数分提供する。カラーはブラック、フラミンゴ、ピスタチオの3種