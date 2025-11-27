チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節が26日に行われ、パリ・サンジェルマン（PSG／フランス）とトッテナム・ホットスパー（イングランド）が対戦した。ここまで4試合を消化したリーグフェーズで3勝1敗を記録し、勝ち点「9」を積み上げているPSG。開幕から3連勝を達成した昨季のCL王者だったが、前節はバイエルンを相手に初黒星を喫し、今節は2試合ぶりの勝利を狙う。対するは、ここまで2勝2分と無敗を維持するト